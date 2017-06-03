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العرب اليوم: تقدم الجيش الليبي وتوافد الفلسطينيون على المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: تقدم الجيش الليبي وتوافد الفلسطينيون على المسجد الأقصى

01:24 ص السبت 03 يونيو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت المنطقة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها انسحاب العاهل المغربي من القمة الإفريقية و تقدم القوات العراقية بالموصل، إضافة إلى مواجهات فى ليبيا.

1- القوات العراقية تعلن إحراز تقدم في غرب الموصل

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تصاعد الدخان جراء الاشتباكات العنيفة فى غرب الموصل اليوم (أ ف ب)

أحرزت القوات العراقية تقدما داخل حيين في غرب مدينة الموصل، في إطار عملية عسكرية بدأتها الأسبوع الماضي لاستعادة ما تبقى من الأحياء التي ما زال يسيطر عليها تنظيم داعش، بحسب ما أفاد عسكريون.

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2- قوات الجيش الليبي تبسط سيطرتها على عدة مناطق في الجفرة

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عناصر من الجيش الليبي تنتشر فى بنغازى يوم 1 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش الليبي التابع للبرلمان بقيادة المشير خليفة حفتر ، الذى عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني سيطرتها على مناطق واسعه في نطاق مدينة الجفرة غربي سرت وسط البلاد.

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3- ملك المغرب يقاطع قمة افريقية يحضرها "نتانياهو"

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العاهل المغربى محمد السادس فى الرباط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن ملك المغرب محمد السادس قرر التغيب عن قمة اقتصادية لقادة دول غرب افريقيا في ليبريا إثر الجدل الدائر حول حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاجتماع.

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4-الفلسطينيون يتوافدون إلى القدس في أول جمعة من شهر رمضان

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الفلسطينيون يؤدون أول صلاة جمعة فى المسجد الأقصى بالقدس اليوم (أ ف ب)

توافد آلاف الفلسطينيين المسلمين إلى القدس التي وضعت تحت حماية أمنية مشددة للمشاركة في أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان في المسجد الاقصى، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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5- مقتل ارهابيين اثنين خطيرين جنوبي العاصمة الجزائرية

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عناصر من الأمن الجزائري تمشط مناطق صحراوية جنوب العاصمة - أرشيفية (أ ف ب)

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرهابيين اثنين وصفتهما بـ"الخطيرين" قتلا في عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة ببلدة بوقرة التي تقع على مسافة 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائر.

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مصراوي Masrawy

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