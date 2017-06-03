أخبار عاجلة

مواجهة مروان ونوال فى #عشم_إبليس -
بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطة -
حول العالم فى 24 ساعة -
الداخلية تستعين بسيارة تشويش لمنع "الغش" بامتحانات الثانوية العامة -
مصطفى شعبان يواصل نصب شباكه حول الضحية الثانية -
مشهد أكشن .. القط يحاول الهرب من عصابة مخيون فى #لمعي_القط -
ربيع مليون جنيه مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن #لمعي_القط -
صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى -
وزارة الصحة في غزة تستنكر صمت العالم بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية -
استجابةً لـ"مصراوي".. "برلماني" بالإسماعيلية يصدر بيانًا بعد إزالة كرفانات الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

Google+ Print
اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز» اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محي الدين مفتاح، المدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، إن فريقه استحق الفوز أمام ، بعد المباراة البطولية التي أداها لاعبيه، مشيرًا إلى أن التعادل نتيجة جيدة ومرضية، خاصة أنها أمام منافس صاحب خبرة طويلة في البطولات الإفريقية.

وأضاف «مفتاح»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن فرص اتحاد العاصمة مازالت قائمة، بتبقى 3 مباريات له في دور المجموعات، مؤكدًا أن هدف الزمالك القاتل آثر على معنويات لاعبي فريقه، لكن التعادل في النهاية مُرضي ومنطقي.

شاهد أيضا

خطف الزمالك، تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث. 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

نجل عبد الباسط عبد الصمد: «كان يشجع الزمالك ويعشق أم كلثوم»

نجل عبد الباسط عبد الصمد: «كان يشجع الزمالك ويعشق أم كلثوم»