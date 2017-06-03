اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

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قال محي الدين مفتاح، المدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، إن فريقه استحق الفوز أمام الزمالك، بعد المباراة البطولية التي أداها لاعبيه، مشيرًا إلى أن التعادل نتيجة جيدة ومرضية، خاصة أنها أمام منافس صاحب خبرة طويلة في البطولات الإفريقية.

وأضاف «مفتاح»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن فرص اتحاد العاصمة مازالت قائمة، بتبقى 3 مباريات له في دور المجموعات، مؤكدًا أن هدف الزمالك القاتل آثر على معنويات لاعبي فريقه، لكن التعادل في النهاية مُرضي ومنطقي.

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خطف الزمالك، تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث.

