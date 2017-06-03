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إيناسيو:أهدرنا العديد من الفرص وجازفت في الشوط الثاني

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إيناسيو:أهدرنا العديد من الفرص وجازفت في الشوط الثاني إيناسيو:أهدرنا العديد من الفرص وجازفت في الشوط الثاني

التحرير

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أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك أن فريقه أهدر 4 فرص للتسجيل في اتحاد العاصمة في الشوط الأول في حين أن المنافس سجل هدف من نصف فرصة ومن تسلل واضح.

وأضاف أنه جازف في الشوط الثاني وفريقه لم يستغل الفرص لتحقيق الفوز، كما أن الفريق المنافس أهدر فرص الفوز، وانتقد إيناسيو تعمد لاعبي الفريق الضيف إضاعة الوقت في المباراة، خاصة وأن الجهاز الطبي للفريق المنافس نزل لأرض الملعب 10 مرات.

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وأضاف أن الوقت المحتسب بدلا من الضائع 6 دقائق الحكم لعب منهم دقيقتين فقط، وشدد على أن الجهاز الفني يواصل عمله لعلاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة، وأضاف أن هذه المباريات لا تستحمل إضاعة هذه الفرص.

وأشار المدير الفني للفريق أن المنافس لم تكن لديه فرص في الشوط الأول ولكن خطورته كانت في الشوط الثاني بعد مجازفة باللعب بثلاث مدافعين، وأوضح أن الحكم ألغى هدف صحيح للزمالك بعد التعادل، وشدد على صعوبة مباراة العودة بين الفريقين.

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التحرير

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