مايوكا: لم نستحق الهزيمة أمام اتحاد العاصمة

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أكد الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم نادي الزمالك، على سعادته بهدف التعادل القاتل الذي سجله للفريق الأبيض، في شباك مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكدًا أن فريقه استحق التعادل، لم يكن يستحق الهزيمة.

وأضاف «مايوكا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن سر إهدار الفرص السهلة في الشوط الأول، جاء بسبب التركيز الزائد، مشيرًا إلى أن المنافس فريق قوي، وأن الزمالك سيحاول الفوز عليه في مباراة الإياب.

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