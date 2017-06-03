أخبار عاجلة

مواجهة مروان ونوال فى #عشم_إبليس -
بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطة -
حول العالم فى 24 ساعة -
الداخلية تستعين بسيارة تشويش لمنع "الغش" بامتحانات الثانوية العامة -
مصطفى شعبان يواصل نصب شباكه حول الضحية الثانية -
مشهد أكشن .. القط يحاول الهرب من عصابة مخيون فى #لمعي_القط -
ربيع مليون جنيه مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن #لمعي_القط -
صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى -
وزارة الصحة في غزة تستنكر صمت العالم بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية -
استجابةً لـ"مصراوي".. "برلماني" بالإسماعيلية يصدر بيانًا بعد إزالة كرفانات الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مايوكا: لم نستحق الهزيمة أمام اتحاد العاصمة

Google+ Print
مايوكا: لم نستحق الهزيمة أمام اتحاد العاصمة مايوكا: لم نستحق الهزيمة أمام اتحاد العاصمة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم نادي ، على سعادته بهدف التعادل القاتل الذي سجله للفريق الأبيض، في شباك مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكدًا أن فريقه استحق التعادل، لم يكن يستحق الهزيمة. 

وأضاف «مايوكا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن سر إهدار الفرص السهلة في الشوط الأول، جاء بسبب التركيز الزائد، مشيرًا إلى أن المنافس فريق قوي، وأن الزمالك سيحاول الفوز عليه في مباراة الإياب.

شاهد أيضا

خطف الزمالك، تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور .المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

نجل عبد الباسط عبد الصمد: «كان يشجع الزمالك ويعشق أم كلثوم»

نجل عبد الباسط عبد الصمد: «كان يشجع الزمالك ويعشق أم كلثوم»