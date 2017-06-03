محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

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قال هيثم فاروق محلل قنوات beIN SPORTS، أن هدف اتحاد العاصمة الجزائري، في شباك الزمالك، جاء من تسلل واضح بنسبة 100%، متعجبًا من قرار مساعد الحكم، وعدم اعتراض لاعبي الفريق الأبيض على اللعبة.

وتعادل الزمالك أمام ضيفه اتحاد العاصمة بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث.

