بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

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خطف الزمالك، تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيطر الفريق الأبيض على معظم أوقات الشوط الأول ، وكان قريبًا من افتتاح التسجيل في أكثر من لعبة، عن طريق باسم مرسي، ومعروف يوسف، وصلاح ريكو، لكن التوفيق لم يحالفه، قبل أن يفاجيء فاروق شافعي لاعب الضيوف الجميع، بهدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني أهدر لاعبو اتحاد العاصمة أكثر من فرصة محققة لتعزيز الفوز، بينما حاول لاعبو القلعة البيضاء إدراك التعادل دون جدوى، حتى تمكن الزامبي إيمانويل مايوكا من تعديل النتيجة في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

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بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث.