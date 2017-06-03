رئيس حي وسط: الإسكندرية دخلت موسوعة «جينيس» ببناء العقارات المخالفة

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طالب المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء الجمعة، بتغليظ العقوبة على أصحاب العقارات المخالفة، لافتًا إلى أن القانون غير رادع لمواجهة البناء المخالف.

أضاف مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، أن الطابق الواحد يتم بناؤه وتشطيبه وتسكينه في 3 أيام فقط، والمسئولون لا يستطيعون إزالة تلك العقارات.

أوضح أنه تم إخلاء 43 عقارًا مجاورًا لعقار الأزاريطة المائل، لافتًا إلى أنه تم تسكين أهالي كافة تلك العقارات في منازل المغتربات بالشاطبي ومصطفى كامل، وتخصيص وحدات سكنية لقاطني العقار المائل والمواجه له.

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أكد رئيس الحي أن المدينة دخلت موسوعة «جينيس» ببناء العقارات المخالفة، متابعًا: «محدش بيقول إن مفيش فساد، لكن الفساد مش هو السبب الرئيسي».