محافظ الشرقية السابق عن حلقة «شاروخان»: مسح بكرامتنا الأرض

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استنكر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق، ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، حلقة الأمس من برنامج «رامز تحت الأرض»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والتي استضاف فيها الممثل الهندي «شاروخان»، والتي رآها سببًا فى انحطاط قدرنا وكرامتنا كأمة عربية، حسب قوله.

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وقال عبد السلام في منشور له عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «٤٠٠ ألف دولار لشاروخان فاحتقرنا، أنا مقاطع للتليفزيون في رمضان، وبالصدفة وأثناء الإفطار خارج المنزل شاهدت مشاهد أقل ما يقال أنها حط من قدرنا وكرامتنا على يد ممثل هندي، حصل على 400 ألف دولار أي ما يقرب من 8 مليون جنيه في فسحة لمدة نصف ساعة مسح بكرامتنا الأرض خلالها، مشهد الممثل المصري وهو ملقى تحت قدميه يتوسل إليه اشعرني بالتقيوء والعار، هل لهذا الحد هانت علينا أنفسنا؟ ومن أجل ماذا؟».

وأضاف: «لا ينبغي أن يمر هذا المشهد مرور الكرام وأن تكون لدولنا العربية وقفة مع من امتهنوا إفساد رمضان والحط من قدرنا، فهل لا يزال هناك أحياء تتحرك بداخلهم النخوة العربية، برنامج كهذا تكلف مئات الملايين وغيره من المسلسلات تكلفت المليارات لإلهاء عباد الرحمن في شهر القرآن، ليتهم وجهوا تلك المليارات للجوعى والمطحونين في عالمنا العربي والاسلامي».