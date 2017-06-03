فيديو| جابر نصار: مساجد الإسلاميين بالجامعة كانت تحتوي على مواد خطيرة

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة أقل جامعة حكومية تحصل على مصروفات من الطلاب، مؤكدًا أن طلاب الدراسات العليا لهم وضع خاص، مضيفا «عند المطالبة بشهادة مهمة ولها تأثيرها العلمي لابد أن يشارك الطالب في تكاليفها».

وأضاف نصار، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن موارد جامعة القاهرة لا تعتمد بشكل أساسي على الأموال التى تحصل عليها الجامعة من الطلاب والدراسات العليا.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مطبعة داخل الجامعة لطباعة الكتب الدراسية للجامعة والرسائل الخارجية سواء الماجستير أو الدكتوراة أو الطباعة لمختلف المدارس، بالإضافة إلى إنشاء دار نشر داخل الجامعة والحصول على حقوق نشر الكتب العلمية المختلفة في شهر أغسطس القادم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن موارد الجامعة المالية تأتي من خلال إصلاح الهياكل المالية للجامعة وضبط عملية الصرف داخل الجامعة، بالإضافة إلى تعظيم الموارد المالية الذاتية للجامعة.

وأوضح نصار أن الأماكن التي كانت مخصصة للصلاة من قبل الجماعات الإسلامية داخل الجامعة لم تكن مناسبة ولا يوجد فيها تحري للقبلة قبل الصلاة، وكانت ملجأ لإخفاء المواد الخطيرة وغير القانونية لهذه التنظيمات أثناء أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة في سنوات مضت.

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وأكد نصار أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، روجت إلى أنه منع الصلاة داخل الجامعة، متسائلًا: «كيف أمنع الصلاة وقد أصدرت قرارًا ببناء مسجدين يسعان الآلاف من الطلبة خاضعين لوزارة الأوقاف داخل الجامعة؟!».