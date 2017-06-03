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والد طفل المطرية المغتصب: «اترمى من الرابع بالبامبرز.. وبين الحياة والموت»

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والد طفل المطرية المغتصب: «اترمى من الرابع بالبامبرز.. وبين الحياة والموت» والد طفل المطرية المغتصب: «اترمى من الرابع بالبامبرز.. وبين الحياة والموت»

التحرير

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قال «عبد الهادي» والد الطفل حمزة ضحية الاغتصاب في منطقة المطرية، إن نجله اختفى قبل انطلاق مدفع الإفطار بدقائق، موضحًا أنه ظل يبحث عن ابنه بمساعدة أفراد الأسرة والجيران حتى عثر عليه ملقى على الأرض من الطابق الرابع.

أضاف والد الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، أن شهود عيان عثروا على الطفل على بعد 50 مترا من العقار الذي يقيم به، بعد إلقاءه من الطابق الرابع قبل أذان العشاء بدقائق».

تابع: «الولد اترمى من الدور الرابع وهو بالبامبرز بس، الشورت مقلوع والبنطلون، ولما اترمى أخد الأسلاك والزينة بتاعت رمضان معاه وهو نازل على الأرض».

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أوضح  الأب أن كافة المستشفيات الحكومية بالمنطقة لا يوجد بها غرف عناية مركزة، سوى المستشفى الخاص بالأميرية وتبين أن الطفل بين الحياة والموت، بعد إصابته بكسر في الجمجمة، مطالبًا بسفر ابنه للعلاج للخارج كمواطن مصري، وإعدام المتهم في ميدان عام.

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التحرير

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