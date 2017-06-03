بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطة

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أزال عمال الهدم طابقين من الجزء العلوي لعقار الأزاريطة المائل بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، والذي تعرض لانهيار تسبب في انحرافه عن مركزه بشكل كبير، فجر الخميس الماضي.

وقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن أعمال الهدم لا تزال مستمرة بعد أن بدأت الأجهزة في التنفيذ منذ مساء الخميس، لافتًا إلى أنه جرى هدم الجزء العلوي من العقار هدمًا يدويًّا تدريجيًّا عن طريق أوناش بها أشخاص تم تأمينهم لهدم العقار بشكل يدوي.

وأضاف في تصريح صحفي، أمس الجمعة: "جرى هدم طابقين من الجزء العلوي للعقار حتى اليوم، والعمل مستمر لكن يجب العمل ببطء ودقة، منعًا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة"، مبينًا أن ذلك الإجراء تم بناءً على ما توصلت إليه اللجنة الهندسية المشكّلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية ومركز بحوث الإسكان بوزارة الإسكان والإدارة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية".

وأوضح سلطان أنه تم التشديد على جميع العاملين في الموقع، وقوات الأمن، بضرورة المحافظة على كافة المتعلقات الخاصة بأصحاب العقار وتسليمها إلى أصحابها بعد استخراجها، مؤكدًا وجوب التعامل بمنتهي الهدوء مع المتضررين واحتواؤهم ومراعاة الوضع الذي يمرون به، وتعاون وتكاتف جميع الجهات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وأشار إلى وجود ٥ مدارس في محيط المنطقة مُعدة ومُجهزة وبها كافة المرافق من مياه وكهرباء، لاستقبال الأهالي المتضررين بشكل مؤقت، لحين انتقالهم إلى الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية، حيث سيجري توفير ٤٨ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ مترًا لتسكين كافة المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم.

كان عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الأزاريطة انهار، فجر الخميس الماضي، ما أدى إلى حدوث ميل شديد بالعقار الملاصق له المكون من 13 طابقًا، وذلك دون حدوث إصابات.