حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وحادث مروع فى الفلبين، إضافة إلى انفجار بالكاميرون.

1- انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى البيت الأبيض اليوم (أ ف ب)

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، ترك عمله في اثنين من المجالس الاستشارية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلن الأخير أنه سينسحب من اتفاقية باريس التاريخية لمحاربة التغيرات المناخية.

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2- عشرات القتلى فى الفلبين جراء حريق

انتشار مكثف لقوات الأمن الفلبيني فى منتجع باساى بمانيلا اليوم (أ ف ب)

لقي 36 شخصا حتفهم بسبب الاختناق جراء حريق تسبب فيه رجل مسلح واحد كان قد هاجم مجمعا يضم فندقا وناديا للقمار بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بحسب الشرطة.

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3- تظاهرات مناهضة للحكومة في كابول

اشتباكات وأعمال عنف بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (أ ف ب)

أطلقت الشرطة الأفغانية النار في الهواء واستخدمت خراطيم المياه الجمعة لتفريق عشرات المتظاهرين الغاضبين الذين توجهوا إلى القصر الرئاسي في كابول للمطالبة باستقالة الحكومة، بعد الاعتداء الدامي الأربعاء.

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4- قتلى ومصابين فى انفجار بالكاميرون

تحطم سيارة جراء انفجار فى ياوندى - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤول في الكاميرون إن الهجوم الانتحاري المزدوج، أسفر عن مقتل تسعة اشخاص والمهاجمين الاثنين في شمال البلاد.

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5- القضاء الهولندي يحقق مع فليدرز

النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز فى أمستردام - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة الهولندية أن القضاء الهولندي يحقق في مضمون خطاب القاه النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز قبل عامين في النمسا هاجم فيه الإسلام.

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