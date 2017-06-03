أخبار عاجلة

مواجهة مروان ونوال فى #عشم_إبليس -
بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطة -
حول العالم فى 24 ساعة -
الداخلية تستعين بسيارة تشويش لمنع "الغش" بامتحانات الثانوية العامة -
مصطفى شعبان يواصل نصب شباكه حول الضحية الثانية -
مشهد أكشن .. القط يحاول الهرب من عصابة مخيون فى #لمعي_القط -
ربيع مليون جنيه مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن #لمعي_القط -
صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى -
وزارة الصحة في غزة تستنكر صمت العالم بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية -
استجابةً لـ"مصراوي".. "برلماني" بالإسماعيلية يصدر بيانًا بعد إزالة كرفانات الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم فى 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم فى 24 ساعة

12:27 ص السبت 03 يونيو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وحادث مروع فى الفلبين، إضافة إلى انفجار بالكاميرون.

1- انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

1

الرئيس الأمريكي دونالد فى البيت الأبيض اليوم (أ ف ب)

قالت "سي إن إن" الأمريكية إن إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، ترك عمله في اثنين من المجالس الاستشارية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلن الأخير أنه سينسحب من اتفاقية باريس التاريخية لمحاربة التغيرات المناخية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- عشرات القتلى فى الفلبين جراء حريق

2

انتشار مكثف لقوات الأمن الفلبيني فى منتجع باساى بمانيلا اليوم (أ ف ب)

لقي 36 شخصا حتفهم بسبب الاختناق جراء حريق تسبب فيه رجل مسلح واحد كان قد هاجم مجمعا يضم فندقا وناديا للقمار بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بحسب الشرطة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- تظاهرات مناهضة للحكومة في كابول

3

اشتباكات وأعمال عنف بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (أ ف ب)

أطلقت الشرطة الأفغانية النار في الهواء واستخدمت خراطيم المياه الجمعة لتفريق عشرات المتظاهرين الغاضبين الذين توجهوا إلى القصر الرئاسي في كابول للمطالبة باستقالة ، بعد الاعتداء الدامي الأربعاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- قتلى ومصابين فى انفجار بالكاميرون

4

تحطم سيارة جراء انفجار فى ياوندى - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤول في الكاميرون إن الهجوم الانتحاري المزدوج، أسفر عن مقتل تسعة اشخاص والمهاجمين الاثنين في شمال البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- القضاء الهولندي يحقق مع فليدرز

النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز فى أمستردام - أرشيفية (أ ف ب)

النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز فى أمستردام - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة الهولندية أن القضاء الهولندي يحقق في مضمون خطاب القاه النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز قبل عامين في النمسا هاجم فيه الإسلام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يقر أن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس "مثير للجدل"

ترامب يقر أن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس "مثير للجدل"

بعد نشرها صورة "ترامب" مقطوع الرأس .. "كاثي جريفين" تعتذر للجمهور

بعد نشرها صورة "ترامب" مقطوع الرأس .. "كاثي جريفين" تعتذر للجمهور

برلماني: الحكومة ليس لديها رؤية لزراعة الأرز

برلماني: الحكومة ليس لديها رؤية لزراعة الأرز

بوتين يرفض الحكم على ترامب بسبب انسحابه من اتفاق المناخ

بوتين يرفض الحكم على ترامب بسبب انسحابه من اتفاق المناخ