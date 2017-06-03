الداخلية تستعين بسيارة تشويش لمنع "الغش" بامتحانات الثانوية العامة

كتب - علاء عمران:

‏‫انتهت وزارة الداخلية من وضع خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، والتصدي بقوة لأي محاولة للفوضىى الغش.

وشدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اجتماعه بمديري الأمن العام وإدارة المعلومات والإنترنت والمباحث الجنائية، على ضرورة المرور على المدارس من الخارج، ووضع حراسات مشددة على الشوارع المؤدية إلى اللجان، وانتشار رجال المرور؛ للعمل على سرعة وصول الطلاب للجان.

وطلب الوزير من مساعديه تفعيل سيارات النجدة لخدمة الطلاب حال وجود مشكلات تعيقهم عن الوصول إلى اللجان، والحرص على تقديم جميع الإمكانيات لطلاب الثانوية العامة وأسرهم، ونقلهم في حالة تأخرهم عن الامتحانات خلال الفترة الصباحية.

وأشار "عبد الغفار" إلى ضرورة متابعة إدارة المعلومات والانترنت للصفحات الإلكترونية التي تحاول إقحام الطلاب بالغش خلال الامتحانات، وإغلاقها وضبط القائمين عليها وتقديمهم إلى العدالة.

وتستعين أجهزة الأمن بأجهزة تشويش مثبتة على سيارات تجوب المناطق التي تضم عدد كبير من المدارس، وذلك للتشويش على الهواتف المحمولة.