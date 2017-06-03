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صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى

12:21 ص السبت 03 يونيو 2017

صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى

فلسطينية في محيط الأقصى (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في مسجد قبعة الصخرة وحرم المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأقدم الفلسطينيون على أداء الصلاة رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية والتي تجعل وصول المصلين للمسجد به قدر من الصعوبة.

لكن العديد من الفلسطينيين استعدوا للصلاة مبكرًا وبعضهم خرج منذ طلوع الفجر حتى يمكنه الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بداخله. 

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة فلسطينية عجوز رافعة يداها ووجهها إلى السماء بينما يبدو مسجد قبة الصخرة ورائها ويحيط بها المصلون، بينما ترفع يداها وعلى وجهها سكون مكلوم.

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