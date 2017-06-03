صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى
صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى
12:21 ص السبت 03 يونيو 2017
فلسطينية في محيط الأقصى (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في مسجد قبعة الصخرة وحرم المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
وأقدم الفلسطينيون على أداء الصلاة رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية والتي تجعل وصول المصلين للمسجد به قدر من الصعوبة.
لكن العديد من الفلسطينيين استعدوا للصلاة مبكرًا وبعضهم خرج منذ طلوع الفجر حتى يمكنه الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بداخله.
والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة فلسطينية عجوز رافعة يداها ووجهها إلى السماء بينما يبدو مسجد قبة الصخرة ورائها ويحيط بها المصلون، بينما ترفع يداها وعلى وجهها سكون مكلوم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الفلسطينيون يتوافدون إلى القدس في أول جمعة من شهر رمضان
-
الرئيس الفلسطيني يشيد بقرار أمريكا عدم نقل سفارتها في إسرائيل إلى
-
خيبة إسرائيلية وترحيب فلسطيني بقرار ترامب
-
لقاء نادر بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير اسرائيلي في رام الله
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
في اشتباك 3 عائلات.. اقتحام مسجد وإصابة مصلين وإشعال النيران في مركبأخبار
-
الأدلة الشرعيّة على خروج دابة الأرض آخر الزمانإسلاميات
-
"مش قادرة اتحمل".. سر جملة أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالجيزةأخبار
-
وفاة الشيخ محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهرأخبار
-
ما تأثير تكييف السيارة على قدرة المحرك واستهلاك الوقود؟سيارات
-
شاب يسدد طعنات سكينه "في قلب والدته" بنهار رمضان بأسوانأخبار