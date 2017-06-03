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وزارة الصحة في غزة تستنكر صمت العالم بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية

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مصراوي Masrawy

وزارة الصحة في غزة تستنكر صمت العالم بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية

12:10 ص السبت 03 يونيو 2017

وزارة الصحة في غزة تستنكر صمت العالم بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية

غزة - (أ ش أ)

قالت وزارة الصحة بغزة إنها تنظر بقلق بالغ إزاء تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف خلال إسعافهم للشبان أثناء المواجهات الدائرة بنقاط التماس على الحدود شرقي قطاع غزة.

وأشار الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة ـ في تصريح صحفي مساء الجمعة ـ إلى أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية على انتهاك الاحتلال لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة يدفعه لمزيد من الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

واستهدفت قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز مساء اليوم المشاركين في مسيرات "نذير الغضب" بكافة نقاط التماس على الحدود شرقي قطاع غزة في جمعتها الثالثة، والتي دعت اليها هيئة الحراك الوطني، وكان من بين المستهدفين الطواقم الطبية.

وكان 9 مواطنين من بينهم 7 مسعفين قد أصيبوا، مساء الجمعة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بكافة نقاط التماس على الحدود شرقي قطاع غزة.

وأشاروا إلى أن الشبان ردوا برشق الحجارة تجاه الجنود المتمركزين على امتداد السياج الفاصل، وأشعلوا الإطارات قرب السياج الحدودي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة أن الإصابات التي وصلت الى مستشفيات قطاع غزة كانت إصابة شاب بالرصاص الحي في الركبتين شرق المنطقة الوسطى، و8 إصابات شرق مدينة غزة بالاختناق من بينهم 7 مسعفين من طواقم وزارة الصحة أصيبوا بفعل قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال تجاههم.

هذا المحتوى من

Asha

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