استجابةً لـ"مصراوي".. "برلماني" بالإسماعيلية يصدر بيانًا بعد إزالة كرفانات الشباب

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصدر المكتب الإعلامي للنائب البرلماني أشرف عمارة، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بيانًا حول إزالة عربات وكرفانات الشباب في طريق نمرة 6.

وشجب عمارة في بيانه، استهداف المحليات لمشروعات العربات والمطاعم المتنقلة الخاصة بالشباب، وأكد: "نتواصل مع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة لبحث آثار حملة الإزالات لتقديم حلول لهؤلاء الشباب".

كانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، أول أمس الخميس، شنت حملة استهدفت إزالة وإغلاق عدد من عربات وكرفانات المطاعم المتنقلة التي أقامها بعض الشباب كوسيلة لاكتساب مصدر رزق، والرغبة في العمل الشريف بالمجهود الذاتي، ودون انتظار أي فرص عمل توفرها الحكومة.

وأعلن النائب البرلماني دعمه وتشجيعه لمثل تلك المشروعات الصغيرة، تأكيدًا لأهميتها في حل أزمة البطالة وقيمتها المضافة التي تضيفها للاقتصاد المصري عن طريق تنشيط حركة البيع والشراء، وإضافة متحصلات ضريبية جديدة، إذا ما جرى تقنين عملها.

وبالفعل تقدم "عمارة"، بطلب إحاطة إلى وزيرة الاستثمار ووزير التنمية المحلية، بشأن منح الجهات الحكومية المختصة التراخيص اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وتسهيل عملها بما لا يخالف التقاليد والآداب العامة، والحفاظ على الشكل النظامي والجمالي للمناطق التي تسمح الحكومة بإقامتها، وبما لا يعرقل حركة السير والمرور في الشوارع والميادين، مع تحديد عدد ساعات للعمل، والحفاظ على خصوصية السكان المقيمين في المناطق المحيطة.

وإذ يؤكد النائب على رفضه التام للأسلوب الذي استُهدفت به هذه المشروعات، خاصة أنه لم يمر أكثر من شهر على إعلان الرئيس من محافظة الإسماعيلية، عن احتضانه لمثل هذه المشروعات والعمل على مساعدتها وإقامتها بشكل قانوني يحدد الواجبات والحقوق لكل الأطراف.

وأعلن البرلماني، أنه سوف يتواصل مع المسؤولين التنفيذيين بمختلف الجهات المعنية بالمحافظة، لبحث آثار هذه الحملة والتنسيق معهم لتقديم حلول بدلاً من اتباع أسلوب الاستهداف، وهو المبدأ الذي رفضه الرئيس من قبل في التعامل مع حالة مشابهة لمثل هذه الحالات، وأنه يجب على النواب جميعًا احتواء الشباب وإحياء آمالهم لا عرقلة طموحاتهم وإحباطهم.

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