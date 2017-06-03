ترامب يقر أن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس "مثير للجدل"

واشنطن - (د ب أ)

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بأن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ "مثير للجدل" ولكنه أكد أنه "خدمة كبيرة للشعب الأمريكى".

واعتبر ترامب أن اتفاقية باريس تنطوي على تمييز ضد الولايات المتحدة، وأضاف انه سيترك الباب مفتوحا للتفاوض على اتفاقية أفضل للشركات والعمال الامريكيين.

وفي وقت سابق اليوم ، قال وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون ان الجهود الامريكية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ستستمر بالرغم من قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ.

وقلل تيلرسون من اهمية الانسحاب باعتباره "قرار سياسي" وحث المراقبين على مواصلة بحثه.

وأدى قرار ترامب إلى انسحاب أكبر اقتصاد في العالم من التزامات مكافحة الاحترار العالمي، إلا أنه لن يوقف مسيرة الشركات الأمريكية نحو الطاقة المتجددة أو جهود الدولة والحكومات المحلية في هذا المجال.

وقال تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة إكسون موبيل: "الولايات المتحدة لديها سجل رائع في خفض انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها، وهذا أمر أعتقد أننا يمكن أن نفخر به، وكان ذلك في غياب اتفاق باريس".

وتفيد التقارير ان تيلرسون كان من بين المستشارين المشجعين لترامب على البقاء في الاتفاقية، لكونها جيدة للشركات الأمريكية،وقد يعزل(الانسحاب)الولايات المتحدة على الصعيد الدولي.

وقال تيلرسون: "لا أعتقد أننا سنغير جهودنا المستمرة للحد من تلك الانبعاثات في المستقبل".

وقال القادة الاوروبيون إنه لا يمكن اعادة التفاوض على اتفاقية باريس.

وقال مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت إن الامر يرجع الى الدول الاخرى ما إذا كانت ستجلس للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد أو تواجه القضايا البيئية.