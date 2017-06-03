بسبب الغيرة.. الزوجة الثانية تُعذب ابنة زوجها بـ"ماء مغلي" بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

أقدمت سيدة بمعاونة شقيقتها، بقرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، على تعذيب ابنة زوجها لوجود خلافات بينهما.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، بورود بلاغ من "هاشم"، ومقيم قرية كفر بدواي، يتهم فيه زوجته الثانية وتدعى "علا.ع.ع"، 18 سنة، وشقيقتها "رغدة"، 16 سنة، بإلقاء ماء "مغلي" على ابنته، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وإصابتها بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، انتقامًا منها بسبب خلافات سابقة بينها وبين والدتها.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد رامي الطنطاوي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أمير الوكيل، لمكان الواقعة وضبط المتهمين، وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الجامعي.

بمواجهة المتهمتين، اعترفتا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بين والدة الطفلة، الزوجة الأولى، وقيامها بالاستعانة بشقيقتها، لتعذيب الطفلة، وإلقاء الماء المغلي على جسدها.

جرى تحرير المحضر رقم 5500/2017، إداري مركز المنصورة، وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.