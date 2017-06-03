لخلافات زوجية.. انتحار سيدة بالدقهلية بعد تناولها "حبة غلة سامة"

الدقهلية - رامي القناوي:

لقت سيدة مصرعها بعد إقدامها على الانتحار بقرية كوم الديربي التابعة لمركز المنصورة، لتناولها حبه غلة سامة إثر مرورها بضائقة نفسية لجود خلافات مع زوجها.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، بوصول إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "حنان"، 21 سنة، ربة منزل، جثة هامدة لتناولها مادة سامة.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، بقيادة الرائد رامي الطنطاوي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أمير الوكيل، لمكان البلاغ، وبسؤال والدتها ،47 سنة، عاملة بمستشفى المنصورة الجامعي، ومقيمة بذات القرية، قررت تناول ابنتها قرص لحفظ الغلال، وعللت ذلك لمرورها بظروف نفسية سيئة لوجود خلافا بينها وزوجها تركت على إثرها منزل الزوجية والإقامة طرفها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تناول مادة سامة.

جرى تحرير المحضر رقم 5505/2017 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.