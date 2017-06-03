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بالصور.. خوفًا من تكرار مأساة "الأزاريطة".. لجوء مواطنين بكفر الشيخ للشارع بعد تصدع منازلهم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. خوفًا من تكرار مأساة "الأزاريطة".. لجوء مواطنين بكفر الشيخ للشارع بعد تصدع منازلهم

11:39 م الجمعة 02 يونيو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار :
شهدت منطقة سيدي حسان بمدينة قلين بكفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، تصدعات وشروخ لعدد من منازل أهالي المنطقة، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك؛ ما أصاب المواطنين بحالة من الخوف والذعر.

وقال شهود عيان من الجيران: "إن ٨ منازل بمنطقة سيدي حسان بمدينة قلين، حدث بها تصدعات وشروخ في أنحاء متفرقة بتلك المنازل، بسبب حدوث هبوطات أرضية بالمنطقة".

وأكدوا أن أهالي هذه العقارات والمجاورة لهم كذلك، اضطروا للجوء إلى الشوارع، وهم في حالة ذعر، تخوفًا من سقوط هذه المنازل عليهم.

من جانبها، قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيسة مركز ومدينة قلين: "إن المنازل التي حدث بها تصدعات وشروخ بحسب حصرهم ٦ منازل فقط، منهم منزلان تعرّضا لذلك في بداية اليوم، و٤ أخرى حدث بهم ذلك مساءً، ولم تتبين الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وجار الفحص للتعرف على الأسباب".

وأضافت مسعود، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جار إخلاء هذه العقارات، من خلال لجنة من مركز ومدينة قلين، وتدبير المساكن البديلة لهم، وفقًا لتعليمات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، موضحة أنه لم يحدث لأحد أي مكروه من وراء هذا الأمر.

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