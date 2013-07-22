صنع الله إبراهيم: لم أشترط قراءة سيناريو مسلسل «ذات» لثقتى فى مريم ناعوم.. ونيللى كريم «رائعة»

كتب : محمد عبدالجليل منذ 39 دقيقة

أكد الروائى الكبير صنع الله إبراهيم أنه راضٍ تماماً حتى الآن عن حلقات مسلسل «ذات» المأخوذة عن روايته الشهيرة التى كتبها فى بداية التسعينات، وأنه سعيد بردود الفعل التى تصله حول المسلسل واستقبال المشاهدين له، وقال «صنع الله» فى تصريح لـ«الوطن»: «أتابع بشكل منتظم العمل حتى الآن وأراه على درجة عالية من الإتقان على مستوى السيناريو والصورة وأداء الممثلين، وأرى أن استقبال الجمهور له جيد من خلال الآراء التى تصلنى والمتابعات التى تنشر فى بعض الصحف».

وعن وجود بعض التغييرات فى سيناريو المسلسل عن الأحداث الأصلية فى الرواية، قال «صنع الله»: «تركت للكاتبة مريم ناعوم حرية التصرف كيفما تشاء فى الرواية وإضافة الأحداث التى تراها مناسبة لخدمة المسلسل الذى تكتبه، وذلك لثقتى فيها وفى إبداعها».

وأضاف «صنع الله» أنه لم يشترط على جهة الإنتاج أن يطلع على سيناريو المسلسل لكى يوافق على العمل مثلما يفعل بعض الأدباء، حيث قال: «طوال الوقت أفضل أن يكون هناك فصل تام بين الرواية والعمل الفنى المأخوذ عنها، فأنا مسئول فقط عن المنتج الأدبى الذى تم نشره فى كتاب موجود على أرفف المكتبات باسمى، ولكن العمل الفنى فى أى وسيط آخر سواء فى السينما أو التليفزيون أو المسرح فهو مسئولية صُناعه فقط».

وعن رأيه فى أداء الممثلين، أكد «صنع الله» أنه معجب جداً بأدائهم جميعاً وخاصة نيللى كريم، حيث قال: «هى ممثلة رائعة وهائلة قدمت ملامح الشخصية بإتقان».