طوارئ بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة
طوارئ بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة
11:35 م الجمعة 02 يونيو 2017
العريش - (أ ش أ)
انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، والتي تبدأ صباح بعد غد الأحد، وتنتهى يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم فى المحافظة أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وذلك لتوضيح سير العمل والتأكيد على تنفيذ تعليمات الوزارة خلال سير امتحانات الثانوية العامة.
وشددت ـ خلال الاجتماع ـ على منع الأجهزة الالكترونية، وخاصة الهواتف المحمولة، بالنسبة لكل من الطلاب والمراقبين داخل لجان الامتحانات، مع السماح باستخدام التليفون الأرضي لرئيس اللجنة فقط.
وأعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات أخرى فرعية فى مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة.
وأشارت إلى توقيع بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين لجان الامتحانات وتأمين عملية نقل أسئلة الامتحانات إلى اللجان، وكذا نقل أوراق الإجابات إلى مراكز التصحيح، وبروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية فى كل لجنة من لجان الامتحانات، الى جانب توفير سيارة إسعاف فى محيط كل لجنة، وبروتوكول آخر مع مديرية التموين لتوفير الخبز للملاحظين فى الاستراحات، وبروتوكول مع شركة الكهرباء لتزويد لجان الامتحانات بمولدات احتياطية للكهرباء.
يذكر أن هناك 2817 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 9 لجان فى شمال سيناء، منها 4 لجان فى العريش، 3 لجان فى بئر العبد، لجنة واحدة فى الشيخ زويد، ولجنة أخرى فى رفح، كما تم توفير عدد من الاستراحات لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة بالقرب من أماكن اللجان.
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