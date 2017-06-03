الصحة: 13 مصابًا في حادث المنيا مازالوا بمعهد ناصر ووفد عالمي يشيد برعايتهم

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات، الجمعة، أن جميع المصابين في حادث المنيا الإرهابي الموجودين في مستشفي معهد ناصر حالتهم الصحية مستقرة ، وفي تحسن مستمر وهم ١٣ حالة تحت العناية والملاحظة ، ومن المنتظر خروجهم خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال "وديع" ممثلا عن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان بمستشفى معهد ناصر اليوم الجمعه وفدا من مجلس الكنائس العالمي وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية بأسترليا ونيوزلندا.

وقام الوفد بزيارة المصابين والإطمئنان عليهم جراء الحادث الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي بمركز مغاغة محافظة المنيا.

وحرص الوفد الزائر على زيارة جميع المصابين لرفع روحهم المعنوية ، والشد من أزرهم والصلاة والدعاء لهم ، كما أشادوا بدور الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ، وبمستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة سواء للمرضى بشكل عام أو المصابين بشكل خاص ، متمنين لهم الشفاء العاجل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني مصطفى مدير عام مستشفى معهد ناصر أن الوفد الزائر تقدم بالشكر لوزير الصحة وإدارة مستشفى معهد ناصر لما وجدوه من اهتمام ورعاية للمصابين.

وأشار إلى أنه تم السماح لهم بصلاة القداس اليوم بالجناح الرويال بالمستشفى، تعبيرًا عن روح المحبةة بين جميع العاملين بالمعهد والمرضى، ما أثرى في رفع الروح المعنوية لديهم.