بالملابس البيضاء.. عزاء الطفل "يوسف" ضحية "الرصاصة الطائشة" -فيديو وصور​​

كتب- محمد قاسم:

تصوير- علاء القصاص:

شهدت مراسم عزاء الطفل "يوسف سامح العربي" الذي توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري طائش في رأسه في ميدان الحصري بأكتوبر، حضور كبير فيما غطت صوره سرادق العزاء.

وتواجد رجال الأمن بمحيط مسجد عمر مكرم الذي يقام فيه عزاء يوسف، لضبط الحالة المرورية، وتحسبا لحدوث أي شلل مروري بوسط القاهرة.

كانت نيابة أكتوبر قد أمرت بحبس 3 متهمين بينهم نقيب شرطة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، ونجل عضو مجلس الشعب عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، بعد اتهامهم بإطلاق النار خلال حفل زفاف، أسفر عن مقتل الطفل يوسف سامح العربي، 13 عاما، بعد حجزه بالعناية المركزية بمستشفى 6 أكتوبر الجامعي لمدة 14 يوما.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول كان يحتفل بخطوبته، وأطلق والمتهمان الآخران الأعيرة النارية ابتهاجًا وفرحًا، من فيلا كائنة خلف مسجد الحصري، وعثرت قوات الشرطة على نحو 18 ظرفًا فارغًا لطلقات لبندقية آلية عيار 7.62×39 على سطح الفيلا.

وقال المتهم -طالب كلية التجارة-، خلال التحقيقات، إن المتهمين لم يعرفا استخدام السلاح الآلي جيدًا، فخرجت الطلقات الآلية بشكل عشوائي، واستمر إطلاق النيران بحفل العرس من الساعة الـ3 عصرًا حتى الساعة 12 مساءً، يوم واقعة إصابة الطفل "سامح"، والطالبة "دعاء"، الخميس قبل الماضي.