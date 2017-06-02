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مران الأهلي| فقرة خاصة لركلات الجزاء.. وميدو جابر «التالتة تابتة»

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مران الأهلي| فقرة خاصة لركلات الجزاء.. وميدو جابر «التالتة تابتة» مران الأهلي| فقرة خاصة لركلات الجزاء.. وميدو جابر «التالتة تابتة»

التحرير

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خصص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش مران الفريق والذي يشهده ملعب مختار التتش.

وقسم البدري اللاعبين على فريقين، حيث جمع الفريق الفسفوري كلًا من: "أحمد عادل، رامي ربيعة، محمد نجيب، حسين السيد، صبري رحيل، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، صالح جمعة، حسام غالي، ميدو جابر، عمرو جمال، عماد متعب".

بينما شهد الفريق الأزرق كلا من: "محمد الشناوي، علي معلول، أحمد حجازي، سعد سمير، أحمد فتحي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، حسام عاشور، مؤمن زكريا، جونيور أجايي، وليد سليمان".

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كما خصص البدري، فقرة لتدريب اللاعبين على تنفيذ ضربات الجزاء، وذلك في نهاية مران الفريق الجماعي.

شارك جميع اللاعبين في الفقرة حيث نجح جميعهم في إحراز ضربات الجزاء باستثناء سعد سمير وميدو جابر، ونجح سعد سمير في إحرازها من التسديدة الثانية وميدوجابر من المرة الثالثة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، والمقرر لها الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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