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البدري يضم 24 لاعبا لقائمة الأهلي في مواجهة الوداد المغربي

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البدري يضم 24 لاعبا لقائمة الأهلي في مواجهة الوداد المغربي البدري يضم 24 لاعبا لقائمة الأهلي في مواجهة الوداد المغربي

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه التي ستدخل معسكرًا مغلقًا اليوم لخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في إطار الجولة الثالثة، لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها بعد غدًا الأحد.

وضمت القائمة 24 لاعبًا وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

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في خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد نجيب، علي معلول، حسين السيد، صبري رحيل.

في خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية، ميدو جابر، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، أحمد حمودي.

في خط الهجوم: جونيور أجايي، عمرو جمال، عماد متعب.

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التحرير

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