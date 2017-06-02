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الإبراشي: «وفود سياحية طلبت تزور العمارة المائلة.. أنا بقول نخليها»

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الإبراشي: «وفود سياحية طلبت تزور العمارة المائلة.. أنا بقول نخليها» الإبراشي: «وفود سياحية طلبت تزور العمارة المائلة.. أنا بقول نخليها»

التحرير

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علّق الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الجمعة، عن واقعة العمارة المائلة بالإسكندرية، مؤكدًا أنها تعبر عن الحال المائل في .

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «العالم كله بيتكلم عن العمارة المائلة، حتى إن في كلام عن إن بعض الوفود السياحية طلبت إنها تزور العمارة، ولو كده فأنا شايف أننا نخليها، ويبقى مولد سيدي الفساد».

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تابع: «للأسف الشديد إحنا لو سيبناها هتظّل رمزًا للدلالة على الفساد المتأصل والمستوحش والمنتشر، ولا ينبغي أن نفخر بهذا الفساد، مشهد لم يراه أحد في العالم سوى في مصر».

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التحرير

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