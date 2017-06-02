الإبراشي: «وفود سياحية طلبت تزور العمارة المائلة.. أنا بقول نخليها»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علّق الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الجمعة، عن واقعة العمارة المائلة بالإسكندرية، مؤكدًا أنها تعبر عن الحال المائل في مصر.

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «العالم كله بيتكلم عن العمارة المائلة، حتى إن في كلام عن إن بعض الوفود السياحية طلبت إنها تزور العمارة، ولو كده فأنا شايف أننا نخليها، ويبقى مولد سيدي الفساد».

شاهد أيضا

تابع: «للأسف الشديد إحنا لو سيبناها هتظّل رمزًا للدلالة على الفساد المتأصل والمستوحش والمنتشر، ولا ينبغي أن نفخر بهذا الفساد، مشهد لم يراه أحد في العالم سوى في مصر».