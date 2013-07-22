تغييرات «ماسبيرو» على رأس ملفات وزيرة الإعلام درية شرف الدين

كتب : انتصار حسنى منذ 38 دقيقة

على الرغم من أن توليها منصب وزيرة الإعلام لم يمر عليه إلا نحو أربعة أيام فإن الإعلامية درية شرف الدين بدأت فى فتح العديد من الملفات الخاصة بالتليفزيون المصرى التى تمثل أهمية بالغة فى تلك الفترة، حيث بدأت فى وضع قائمة بالترشيحات القادمة فى «ماسبيرو»، خاصة فى منصب رئيس الاتحاد ورؤساء القطاعات، وتضم القائمة ترشيح عصام الأمير لمنصب رئيس الاتحاد وعلى عبدالرحمن لمنصب رئيس قطاع المتخصصة، وكل من حمدى حسن وأحمد رزق نائبى الهندسة الإذاعية لمنصب رئيس قطاع الهندسة خلفاً لعمرو الخفيف الذى خرج للمعاش، أما بالنسبة لقطاع الأخبار فتم ترشيح كل من الإعلامية بثينة كامل وعلى مبارك رئيس قناة النيل لمنصب رئيس القطاع خلفاً لإبراهيم الصياد الذى سيخرج للمعاش نهاية الشهر القادم ورفض التجديد له فى منصبه، هذا وقد طلبت وزيرة الإعلام من الرقابة الإدارية بـ«ماسبيرو» تقريراً شاملاً عن كل مرشح من هذه الأسماء بشكل نهائى قبل رفع الأسماء النهائية إلى حازم الببلاوى رئيس الوزراء للاختيار بينهم، هذا وفى نفس السياق بدأت «شرف الدين» فى عقد أكثر من اجتماع مع محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى لمعرفة الوضع المالى للتليفزيون المصرى على نحو دقيق، وآخر التطورات بالنسبة للائحة المالية الجديدة التى وافق عليها صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق ورفضها جميع العاملين فى المبنى، حيث طلبت إعادة النظر فى اللائحة ومعرفة البنود الأساسية التى رفضها العاملون والتى ستزيد الخصومات المالية من أجورهم فى البرامج، كما طلبت وزيرة الإعلام معرفة الوضع القانونى للبروتوكول الذى وقعه صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق مع التليفزيون التركى فى الشهرين الماضيين والذى بمقتضاه يتم تأجير استوديو 27 على النيل للتليفزيون التركى، حيث اتضح، كما كشفت مصادرنا، أن «عبدالمقصود» منح الاستوديو للتليفزيون التركى مجاناً دون أى أجر نظير تأجيره بكل معداته وديكوراته، وأن هذا التأجير كان مقابل حصول التليفزيون المصرى على بعض الأعمال الدرامية التركية من إنتاج أعوام 2008-2011، وأنه تم تأجير استوديو حديث فى ماسبيرو مجاناً وبلا أى مقابل مادى، إلا بعض المسلسلات التركية القديمة. وأضاف المصدر أن كل هذه المعلومات سيتم عرضها فى تقرير كامل على وزيرة الإعلام خلال اليومين القادمين، حسب طلبها، وأنه من المنتظر أن يتم إلغاء هذا البروتوكول تماماً والذى سبق واعترض عليه كل من محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى ومحمود سعد رئيس الشئون القانونية لماسبيرو، هذا كما بدأت «درية» فى تجهيز عدد من اللقاءات مع العاملين فى «ماسبيرو» للاجتماع بهم فى قاعة الاجتماعات الكبرى بالمبنى للاطلاع على كافة مشاكلهم وأزماتهم لإزالة جميع العقبات التى تؤثر على سير العمل، كما ستعقد «شرف الدين» اجتماعاً مع سعد عباس رئيس وكالة صوت القاهرة للاطلاع على الموقف المالى للوكالة والشركة وتحديد ما حققته الوكالة مؤخراً من مدخول إعلانى لماسبيرو، خاصة فى موسم رمضان.