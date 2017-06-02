نائب يكشف: برج الإسكندرية المائل أصله دور أرضى ودورين وصادر له قرارات إزالة

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أعلن النائب البرلمانى طارق السيد، أن حجم المخالفات فى محافظة الإسكندرية، وصلت حتى الآن إلى 65 ألف عقار، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق أكثر من 300 مليار جنيه فيها.

وأكد النائب، أنه تقدم بطلبات عديدة لرئيس مجلس الوزراء ولجنة التنمية المحلية بالبرلمان لعمل تخطيط جديد لتوسيع المدينة أفقيًا لإيقاف البناء الرأسى نهائيًا.

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وكشف عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، بدائرة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن البرج السكني المائل بمنطقة الأزاريطة والمكونة من 13 طابقا، تم إنشاؤه عام 2004 برخصة دور أرضي ودورين علوی فقط وصادر له قرارات إزالة.

وأوضح أن أراضي الإسكندرية وزمامها كله تابع للأوقاف والإصلاح الزراعی أو حرم السكة الحديد، ومن الغرب هناك اشتباكات مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، حتی العجمی وامتدادها، وهي أراضي تحتاج للجان تسعير، ونتيجة للعراقيل يتم البناء المخالف بجانب عن الارتفاعات .