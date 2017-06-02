فيديو| مدحت صالح: «تقصير مني أني مش حافظ أغاني عمرو دياب»

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علق الفنان مدحت صالح، على صورة الفنان عمرو دياب، "ده نجم النجوم، وممكن أغني أغانيه بس أنا بنسى كلمات الأغاني الخاصة بيا، وده عيب إني أنسى كلمات دياب".

وعاتب مدحت صالح، الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، على وضعه في موقف محرج، قائلًا: "لا أتهرب من الغناء لعمرو دياب، وكشف أنه عندما غنى "كوكب تاني" في المهرجان، كتب كلماتها على كف يده الشمال، وكان ينظر إليها بين المقطع والآخر".

وعلقت بسمة: "أنا عجبتني سماحة قلبك دي، معندكش أمراض، ومتسامح مع الناس".