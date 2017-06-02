وزارة الداخلية التونسية تعلن القبض علي تكفيري كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم الجمعة القبض على عنصر تكفيري كان يعتزم تنفيذ عملية ارهابية، وذلك عبر استهداف عناصر دورية مرور تابعة للحرس الوطني بمعتمدية السواسي في ولاية المهدية.

وقالت الوزارة إنه تم القبض على هذا العنصر إثر توفر معلومات لدى الحرس الوطني بولاية المهدية بشأن اعتزام عنصر تكفيري التوجه إلى إحدى بؤر التوتر للالتحاق بالجماعات الإرهابية.

وأوضحت أن العنصر التكفيري طالب يسكن بمعتمدية السواسي، ويبلغ من العمر 17 سنة، وكان يعتزم التحول إلى إحدى بؤر التوتر للالتحاق بتنظيم داعش الارهابي، إلا أنه تم القبض عليه من إحدى الوحدات الأمنية على خلفية تواصله مع عناصر تكفيرية على شبكات التواصل الاجتماعي، جعله يعدل عن الفكرة ويقرر تنفيذ عملية ارهابية.

وأضافت أن الشخص المقبوض عليه تولي رصد دورية مرور تابعة للحرس الوطني بمعتمدية السواسي في أوقات مختلفة ليلا ونهارا، قصد استهداف أعوانها بعملية طعن بواسطة سكين خلال الأيام القادمة من شهر رمضان.