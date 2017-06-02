أخبار عاجلة

استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلين -
فعاليات اليوم.. أراجوز وخيال ظل وفرقة العريش للفنون الشعبية فى شارع المعز -
البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع 11 محافظا لمتابعة ملف "تعديات الأراضي" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة -
محكمة النقض تنظر طعن "مرسي" وآخرين على حكم الإعدام في "التخابر مع قطر" -
روسيا تبحث قرضًا لتركيا لشراء منظومة اس -400 الصاروخية -
إخلاء مهرجان موسيقي في المانيا بسبب "تهديد إرهابي" -
أصيب «نجله» بالعمى و«المصير» سبب نجاحه.. محطات في حياة «أحمد فؤاد سليم» -
بوتين: قراصنة المعلوماتية يمكن أن يكونوا "في أي مكان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية التونسية تعلن القبض علي تكفيري كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية التونسية تعلن القبض علي تكفيري كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية

11:34 م الجمعة 02 يونيو 2017

وزارة الداخلية التونسية تعلن القبض علي تكفيري كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم الجمعة القبض على عنصر تكفيري كان يعتزم تنفيذ عملية ارهابية، وذلك عبر استهداف عناصر دورية مرور تابعة للحرس الوطني بمعتمدية السواسي في ولاية المهدية.

وقالت الوزارة إنه تم القبض على هذا العنصر إثر توفر معلومات لدى الحرس الوطني بولاية المهدية بشأن اعتزام عنصر تكفيري التوجه إلى إحدى بؤر التوتر للالتحاق بالجماعات الإرهابية.

وأوضحت أن العنصر التكفيري طالب يسكن بمعتمدية السواسي، ويبلغ من العمر 17 سنة، وكان يعتزم التحول إلى إحدى بؤر التوتر للالتحاق بتنظيم داعش الارهابي، إلا أنه تم القبض عليه من إحدى الوحدات الأمنية على خلفية تواصله مع عناصر تكفيرية على شبكات التواصل الاجتماعي، جعله يعدل عن الفكرة ويقرر تنفيذ عملية ارهابية.

وأضافت أن الشخص المقبوض عليه تولي رصد دورية مرور تابعة للحرس الوطني بمعتمدية السواسي في أوقات مختلفة ليلا ونهارا، قصد استهداف أعوانها بعملية طعن بواسطة سكين خلال الأيام القادمة من شهر رمضان.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تونس تنتشل جثث 6 مهاجرين

    تونس تنتشل جثث 6 مهاجرين

    أخبار
  • وزير خارجية فرنسا يزور تونس الأحد القادم

    وزير خارجية فرنسا يزور تونس الأحد القادم

    أخبار
  • تونس: حبس أربعة مفطرين في نهار رمضان

    تونس: حبس أربعة مفطرين في نهار رمضان

    أخبار
  • رئيس حزب ديني في تونس يقود حملة في الشوارع ضد المقاهي المفتوحة في نهار رمضان

    رئيس حزب ديني في تونس يقود حملة في الشوارع ضد المقاهي المفتوحة في

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الأدلة الشرعيّة على خروج دابة الأرض آخر الزمان

    الأدلة الشرعيّة على خروج دابة الأرض آخر الزمانإسلاميات

  • هروب سجين من سيارة ترحيلات في بورسعيد

    هروب سجين من سيارة ترحيلات في بورسعيدأخبار

  • الأرصاد: طقس السبت

    الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 34أخبار

  • سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي الزمالك.. وهذا هو الحل

    سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي .. وهذا هو الحلرياضة

  • ما تأثير تكييف السيارة على قدرة المحرك واستهلاك الوقود؟

    ما تأثير تكييف السيارة على قدرة المحرك واستهلاك الوقود؟سيارات

  • سقوط عصابة

    سقوط عصابة "الأختين" لسرقة ركاب المترو.. "إحداهما تصدم والأخرى تسرق"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«+90» والمرة الأولى.. ملامح من تعادل الزمالك امام اتحاد العاصمة

«+90» والمرة الأولى.. ملامح من تعادل الزمالك امام اتحاد العاصمة

اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا