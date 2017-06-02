مصرع طالب غرقًا أثناء التقاطه كرة قدم سقطت في ترعة بالدقهلية
مصرع طالب غرقًا أثناء التقاطه كرة قدم سقطت في ترعة بالدقهلية
11:20 م الجمعة 02 يونيو 2017
الدقهلية - رامي القناوي:
لقي طالب، مصرعه، غرقًا داخل ترعة بقرية نوسا الغيط، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، عقب سقوط كرة القدم بمياه الترعة ومحاولة التقاطها فانزلقت قدماه.
كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد فايق الزكي، مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص غريق داخل ترعة المنصورية أمام قرية نوسا الغيط.
وانتقل ضباط مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي "أيمن"، طالب، 16 سنة، ومقيم بالقرية ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.
وبسؤال والد المتوفى، 44 سنة، عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أكد خروج نجله فجرًا بقصد لعب كرة القدم رفقة أصدقائه، إلا أنه لم يعد حتى علم من الأهالي بالعثور على جثته.
بسؤال كل من " خالد"، 16 سنة، طالب و"السيد "، 20 سنة، سائق توك توك، و"أحمد" 16سنة، أكدوا أن المتوفى كان برفقتهم، وأثناء لعب كرة القدم سقطت بالمياه وحاول التقاطها فانزلقت قدماه وسقط.
من جهته، أكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.
حُرر المحضر رقم 3771/2017، إداري مركز أجا، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. تشييع شهيدي القوات المسلحة بالدقهلية في جنازة عسكرية
-
سيدة تشعل النار في نفسها بسبب الخلافات الزوجية بالدقهلية
-
محافظ الدقهلية: صرف 240 مليون جنيه للمقترضين ببرنامج "مشروعك"
-
بالصور.. ضبط أدوية مهربة داخل محل خردوات في الدقهلية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 34أخبار
-
الإبراشي عن عقار الأزاريطة المائل: "مصر تبهر العالم بالمعجزات" - فيديوأخبار
-
كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟فنون
-
بالصور.. النائب العام يصدر 6 قرارات عاجلة بشأن "عقار الأزرايطة المائل"أخبار
-
هروب سجين من سيارة ترحيلات في بورسعيدأخبار
-
بالفيديو- موقف بطولي من "شاروخان" تجاه أحد ممثلي رامز تحت الأرضفنون