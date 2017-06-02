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مصرع طالب غرقًا أثناء التقاطه كرة قدم سقطت في ترعة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقًا أثناء التقاطه كرة قدم سقطت في ترعة بالدقهلية

11:20 م الجمعة 02 يونيو 2017

مصرع طالب غرقًا أثناء التقاطه كرة قدم سقطت في ترعة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:
لقي طالب، مصرعه، غرقًا داخل ترعة بقرية نوسا الغيط، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، عقب سقوط كرة القدم بمياه الترعة ومحاولة التقاطها فانزلقت قدماه.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد فايق الزكي، مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص غريق داخل ترعة المنصورية أمام قرية نوسا الغيط.

وانتقل ضباط مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي "أيمن"، طالب، 16 سنة، ومقيم بالقرية ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبسؤال والد المتوفى، 44 سنة، عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أكد خروج نجله فجرًا بقصد لعب كرة القدم رفقة أصدقائه، إلا أنه لم يعد حتى علم من الأهالي بالعثور على جثته.

بسؤال كل من " خالد"، 16 سنة، طالب و"السيد "، 20 سنة، سائق توك توك، و"أحمد" 16سنة، أكدوا أن المتوفى كان برفقتهم، وأثناء لعب كرة القدم سقطت بالمياه وحاول التقاطها فانزلقت قدماه وسقط.

من جهته، أكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر رقم 3771/2017، إداري مركز أجا، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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