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ثلاثية جيرو تقود «الديوك» لفوز عريض على باراجواي

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ثلاثية جيرو تقود «الديوك» لفوز عريض على باراجواي ثلاثية جيرو تقود «الديوك» لفوز عريض على باراجواي

التحرير

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تغلب الفرنسي على نظيره منتخب باراجواي، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، على ملعب «دي لا روت دى لوريان».

إفتتح اوليفيه جيرو التسجيل «للديوك» في الدقيقة الـ6 من بداية المباراة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الـ13، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الديوك بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف اوليفيه جيرو الهدف الثالث له «هاتريك» والثالث للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ69، قبل أن يعود زميله موسى سيسوكو ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ76، وفي الدقيقة الـ77 سجل أنطوان جريزمان الهدف الخامس، لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة لأبناء ديديه ديشامب.

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ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض مباراة هامة أمام المنتخب السويدي، في الـ9 من يونيو القادم، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقام في روسيا.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل المنتخب السويدي الوصافة برصيد 10 نقاط.

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التحرير

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