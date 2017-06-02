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الترجي يتغلب على صن داونز في عقر داره

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الترجي يتغلب على صن داونز في عقر داره الترجي يتغلب على صن داونز في عقر داره

التحرير

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تغلب فريق الترجي الرياضي التونسي على مضيفة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إطار الجولة الـ3 من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

إفتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل للفريق التونسي في الدقيقة الـ6 من بداية المباراة، قبل أن يدرك سيبوسيسو فيلاكازي التعادل للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة الـ21، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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وفي شوط المباراة الثاني، إستطاع فريق الترجي إحراز هدف الفوز عن طريق ضربة جزاء سددها طه ياسين الخنيسي في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجه يتصدر فريق الترجي التونسي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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