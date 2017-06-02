غدًا.. رئيس الوزراء يجتمع بعدد من المحافظين لمتابعة ملف التعديات على أراضي الدولة
غدًا.. رئيس الوزراء يجتمع بعدد من المحافظين لمتابعة ملف التعديات على أراضي الدولة
10:52 م الجمعة 02 يونيو 2017
كتب- محمد غايات:
يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، اجتماعًا مع عدد من المحافظين وبحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، استمراراً لمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ما تم تحقيقه من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، بالإضافة على العمل على سرعة البت في كافة الحالات التي طلبات تقنين أوضاعها حتى يتسنى التعامل معها سواء بالموافقة على التقنين أو الرفض والإزالة إذا ما كان طلب التقنين غير جدي.
وشهد الاجتماع الماضي، لمجلس المحافظين توجيه رئيس الوزراء بسرعة الاستفادة من الأراضي التي يتم استرجاعها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعدى مرة أخرى.
كما طلب رئيس الوزراء بتوحيد أسلوب عرض البيانات المقدمة من مختلف المحافظات بحيث يمكن دمجها في قاعدة بيانات موحدة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، والاستفادة منها في الاستمرار في متابعة هذا الملف.
وكان رئيس الوزراء قد التقى بكامل هيئة المحافظين منتصف الشهر الماضي لتناول ملف التعديات على أراضي الدولة، ثم بدأ سلسلة لقاءات أخرى في شكل مجموعات لمناقشة الملف بشكل أكثر تفصيلاً، والتعرف على ماتم إنجازه من الناحية العملية.
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