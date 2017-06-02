مران الأهلي| انتظام متعب وتدريبات مكثفة للحراس وجلسة بين البدري والسيد

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انتظم عماد متعب مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي فى مران الفريق اليوم استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، وكان اللاعب غاب عن المران الجماعي للفريق، أمس الخميس واكتفى فقط بالتدريبات التأهيليه بالجيم .

واستمر غياب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول بالنادي الأهلي عن المران الجماعي للفريق اليوم، وكان اللاعب غاب أمس عن مران الأهلي واكتفى فقط بالتدريبات التأهيليه بالجيم بعد ان تعرض للاصابه بكدمه فى الركبه.

وخصص التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق، فقرة بدنية استمرت حوالي 30 دقيقة، في بداية المران الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، شهدت الفقرة تدريبات بدنية قوية بدون كرة، قبل أن يخصص فقرة بدنية قصيرة بالكرة.

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كما عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، على هامش المران، وتحدث البدري مع لاعب الأهلي عن مباراة الوداد المقبلة وعن فرص مشاركة اللاعب في اللقاء.

وخصص طارق سليمان، مدرب حراس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبة قوية لحراس القلعة الحمراء، وشهدت الفقرة تألق رباعي الحراس، شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي ومسعد عوض.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.