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السعيد يدخل في مشادة مع عضو الأهلي: «احترم نفسك»

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السعيد يدخل في مشادة مع عضو الأهلي: «احترم نفسك» السعيد يدخل في مشادة مع عضو الأهلي: «احترم نفسك»

التحرير

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دخل عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مشادة كلامية مع أحد أعضاء النادي، وذلك خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وخصص البدري تقسيمة بين اللاعبين وخلال تنفيذ عبدالله السعيد لضربة ركنية قال عضو بالنادي لعبدالله السعيد نصا: "أرفعوا الكرة كويس بقى انت بترفعها فين" بينما رد عليه السعيد قائلًا: "اللي بيتكلم يحترم نفسه، بدل ما أهزقه".

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ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، والمقرر لها الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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