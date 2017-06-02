صور| منظمو وقفة «الصلاة» بالكاتدرائية: الأمن منع دخولنا

التحرير

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قال ابرآم لويس، أحد الداعين إلى تنظيم وقفة صلاة داخل الكاتدرائية، مساء اليوم الجمعة، إن قوات الأمن المسؤولة عن تأمين الكاتدرائية منعت دخول العشرات منهم بسبب «احتياطات أمنية».

وأوضح لويس لـ«التحرير»، أن الوقفة كانت دون تصريح لأن هدفها أن يصلي المشاركين داخل الكنيسة، حاملين الشموع وصور الضحايا الذين قتلوا في حادث تفجير كنائس طنطا والإسكندرية، كذلك الحادث الأخير بمحافظة المنيا.

وبحسب لويس، «وقف بعضهم خارج أبواب الكاتدرائية، ورفعوا صور الضحايا لعدة دقائق، دون أي هتافات».

وأصدر الداعون للوقفة بيانًا، قالوا خلاله «نحن مجموعة من الشباب القبطي شعرنا بألم وأوجاع أهلنا، فقررنا الصراخ إلى الله أولا، عسى أن تصل إلى كل مسؤول قصر أو تقاعس أو تخاذل عن أداء دوره».

وأضافوا بحسب البيان: لقد وجدنا الدولة غير جادة في محاربة خطاب التحريض والكراهية ضد الأقباط، تحديدًا فيما يخص الإعلام والمناهج التعليمية. الدولة حتى الآن لم تتخذ خطوة جادة نحو مناهضة التمييز ضد المسيحيين.

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وتابع البيان أن «الدولة لم تصدر استحقاقها الدستوري وهو إنشاء مفوضية مناهضة التمييز، مما أدى إلى ازدياد وتيرة الإرهاب ضد المسيحيين، حتى وصل إلى الاستهداف داخل الكنائس وخارجها وتهجيرهم من منازلهم. جئنا أولاً صارخين إلى الله آملين أن يحفظ الله مصرنا الغالية».

وشهدت الشهور الأخيرة عددا من الحوادث استهدفت الأقباط في مصر، بدأت بتفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في ديسمبر العام الماضي، ثم هروب عشرات الأسر المسيحية من مدينة العريش بشمال سيناء بعد قتل عدد منهم على أيدي مسلحين.

تلا ذلك تفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالأسكندرية يوم «أحد السعف» الماضي، وأخيرًا استهداف مسلحين لحافلات يستقلها أقباط، الجمعة الماضية، وهم في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمحافظة المنيا.