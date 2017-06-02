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"الوادي الجديد" تُنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

"الوادي الجديد" تُنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

10:24 م الجمعة 02 يونيو 2017

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
 أنهت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، استعداداتها، لبدء ماراثون الثانوية العامة على مستوى لجان الامتحانات بمراكز المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور غازي البنواني، في بيان له، اليوم الجمعة: "إن المديرية أنهت تجهيز اللجان واستراحات المراقبين، بالإضافة إلى مراكز توزيع الأسئلة، والتي جرى تأمينها بالشكل الكامل".

وأكد البنواني، أن المحافظة تضم هذا العام 1848 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، موزعين على 10 لجان امتحانات، بواقع 4 لجان بمركز الخارجة، و3 لجان بمركز الداخلة، ولجنة بالفرافرة ولجنة ببلاط ولجنة بمركز باريس، بالإضافة الى وجود مركزين لتوزيع الأسئلة بالخارجة والداخلة.

وأضاف، أن المديرية استلمت أوراق أسئلة الامتحانات في الدفعة الأولى، وجرى نقلها بطائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى مركز توزيع الأسئلة، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن، مع مراعاة ظروف إجراء الامتحانات في شهر رمضان، حيث ارتفاع درجات الحرارة والحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، من خلال توفير وسائل التهوية والمبردات، وتجهيز سيارات الإسعاف والأطباء والمسعفين أمام كل لجنة.
 

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