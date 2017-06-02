صلاح يوافق على راتب ليفربول

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ذكرت صحيفة التايمز البريطانية الْيَوْمَ الجمعة أن الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي روما الايطالي وافق على الانتقال لفريق ليفربول الانجليزي مقابل 90 الف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن الدولي المصري صاحب الـ24 عاما يريد الإنتقال إلي الأنفيلد خصوصًا وأن عقده سيكون ضعف ماكان يتقاضاها في الدوري الايطالي الكالتشيو.

وأشارت صحيفة التايمز إلي أن رامي عباس وكيل محمد صلاح كان متواجدًا في إنجلترا في بداية الأسبوع لإجراء المفاوضات وهو الأن متواجد في مدينة كارديف الويلزية لحضور نهائي دوري ابطال أوروبا بين ريال مدريد الأسباني ويوفنتوس الإيطالي المقام غدا السبت.

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‫وقدم الدولي المصري صاحب الـ24 عاما موسمًا رائعًا مع نادي العاصمة «روما»، بعد انضمامه بشكل دائم للجيلاروسي من صفوف تشيلسي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.‬

‫الجدير بالذكر ان إدارة روما رفضت عرضا مقدما من ليفربول بـ28 مليون جنيه إسترليني، في وقت سابق، لان الجيلاروسي يعتقدون أن قيمة صلاح تقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني مايعادل 40 مليون يورو.‬