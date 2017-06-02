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«النني» يصنع أفضل هدف في دوري الأبطال

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«النني» يصنع أفضل هدف في دوري الأبطال «النني» يصنع أفضل هدف في دوري الأبطال

التحرير

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إختارت قناة "BT SPORTS" صاحبة حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، هدف الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، ضد لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ليفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال 2016/2017. 

وكان المحترف المصري في صفوف الجانرز محمد النني، صاحب التمريره التي جاء منها الهدف "اسيست".

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وجاء هذا الهدف في المباراة التي إلتقى بها الفريقين، في 1 نوفمبر 2016، من مرحلة الإياب لدور المجموعات، وإنتهت المباراة بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاء هدف أوزيل في الدقيقة الـ88، ليعلن عن فوز الجانرز.

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التحرير

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