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الأردن يندد بجريمة جماعة "بوكوحرام" الإرهابية بحق لاجئين داخل الكاميرون

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مصراوي Masrawy

الأردن يندد بجريمة جماعة "بوكوحرام" الإرهابية بحق لاجئين داخل الكاميرون

09:48 م الجمعة 02 يونيو 2017

عمان - (أ ش أ)

ندد الأردن، اليوم الجمعة، بالجريمة الإرهابية المشينة والنكراء التي ارتكبتها جماعة "بوكوحرام" الإرهابية بحق لاجئين في مخيم للاجئين داخل أراضي الكاميرون فجر اليوم، وراح ضحيتها تسعة لاجئين في المخيم وأصيب أكثر من ثلاثين لاجئا آخرين.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية محمد المومني، إن مثل هذا الحادث الإرهابي البشع يظهر مدى البشاعة والفكر الظلالي الذي تتبناه هذه الجماعات الخارجة عن كل معيار ديني أو أخلاقي أو إنساني، ودعا إلى التعاون الدولي الوثيق وضمن منهج شمولي لحماية الآمنين؛ ولا سيما الهاربين من بطش العصابات الإرهابية في كل مكان حول العالم.

وأعرب المومني عن تعازي الحكومة الأردنية، لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان انتحاريان من "بوكوحرام" قد دخلا مخيم اللاجئين قبيل فجر اليوم بحجة حاجتهما لطعام السحور من اللاجئين وفجرا نفسيهما في جمع من اللاجئين.

وتشن جماعة "بوكوحرام" الإرهابية هجمات لترويع الأبرياء في نيجيريا وعبر حدودها مع الدول المجاورة.

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