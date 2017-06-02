بوتين يتهم الغرب بالتدخل "الممنهج" في الشئون الروسية

موسكو - (أ ش أ)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، اليوم الجمعة، بالتدخل في السياسات الداخلية الروسية، واصفًا هذا التدخل بـ "الوقح والممنهج".

وفي كلمة له في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، قال بوتين: "ثمة تدخل ممنهج ووقح في شئوننا الداخلية. أحيانا يحدث على مستوى الهيئات الدبلوماسية"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح أنه "إنهم يحشرون أنفهم في شئوننا الداخلية محاولين إيجاد موطئ قدم لهم ويثيرون ضجة ولا يترددون أبدا في الضغط لعمل ما يحلو لهم".

وقال الرئيس الروسي، ردًا على سؤال حول حقيقة وجود "علاقة روسية" في فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات، ووجود اعتراف مزعوم من جانب ترامب بوجود مثل هذه المساعدة، طلب بوتين نسخة من نص بيان الرئيس الأمريكي حول مثل هذا المعنى... مؤكدا بقوله: "لم أرَ أي شيء من هذا القبيل حتى الآن".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي أدار حملة انتخابية أفضل من منافسته هيلاري كلينتون، مشيراً إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تستطيع بسهولة تلفيق ما وصفه بأدلة زائفة عن اختراق إلكتروني روسي للحزب الديمقراطي الأمريكي.

وفي كلمته، لفت بوتين إلى أن مزاعم السطو الإلكتروني ما هي إلا "ثرثرة ضارة" تضر بالعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه راجع بنفسه تقارير المخابرات الأمريكية التي زعمت وجود اختراق روسي دون وجود أية أدلة.

ومضى يقول "لقد قرأت هذه التقارير. حتى في هذه التقارير لا يوجد شيء محدد لكن مجرد افتراضات واستنتاجات بناء على الافتراضات".