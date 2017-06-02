أخبار عاجلة

استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلين -
فعاليات اليوم.. أراجوز وخيال ظل وفرقة العريش للفنون الشعبية فى شارع المعز -
البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع 11 محافظا لمتابعة ملف "تعديات الأراضي" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة -
محكمة النقض تنظر طعن "مرسي" وآخرين على حكم الإعدام في "التخابر مع قطر" -
روسيا تبحث قرضًا لتركيا لشراء منظومة اس -400 الصاروخية -
إخلاء مهرجان موسيقي في المانيا بسبب "تهديد إرهابي" -
أصيب «نجله» بالعمى و«المصير» سبب نجاحه.. محطات في حياة «أحمد فؤاد سليم» -
بوتين: قراصنة المعلوماتية يمكن أن يكونوا "في أي مكان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين يتهم الغرب بالتدخل "الممنهج" في الشئون الروسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين يتهم الغرب بالتدخل "الممنهج" في الشئون الروسية

09:47 م الجمعة 02 يونيو 2017

موسكو - (أ ش أ)
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، اليوم الجمعة، بالتدخل في السياسات الداخلية الروسية، واصفًا هذا التدخل بـ "الوقح والممنهج".

وفي كلمة له في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، قال بوتين: "ثمة تدخل ممنهج ووقح في شئوننا الداخلية. أحيانا يحدث على مستوى الهيئات الدبلوماسية"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح أنه "إنهم يحشرون أنفهم في شئوننا الداخلية محاولين إيجاد موطئ قدم لهم ويثيرون ضجة ولا يترددون أبدا في الضغط لعمل ما يحلو لهم".

وقال الرئيس الروسي، ردًا على سؤال حول حقيقة وجود "علاقة روسية" في فوز الرئيس الأمريكي دونالد في الانتخابات، ووجود اعتراف مزعوم من جانب ترامب بوجود مثل هذه المساعدة، طلب بوتين نسخة من نص بيان الرئيس الأمريكي حول مثل هذا المعنى... مؤكدا بقوله: "لم أرَ أي شيء من هذا القبيل حتى الآن".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي أدار حملة انتخابية أفضل من منافسته هيلاري كلينتون، مشيراً إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تستطيع بسهولة تلفيق ما وصفه بأدلة زائفة عن اختراق إلكتروني روسي للحزب الديمقراطي الأمريكي.

وفي كلمته، لفت بوتين إلى أن مزاعم السطو الإلكتروني ما هي إلا "ثرثرة ضارة" تضر بالعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه راجع بنفسه تقارير المخابرات الأمريكية التي زعمت وجود اختراق روسي دون وجود أية أدلة.

ومضى يقول "لقد قرأت هذه التقارير. حتى في هذه التقارير لا يوجد شيء محدد لكن مجرد افتراضات واستنتاجات بناء على الافتراضات".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد ملاحقته بن لادن حتى قتله .. سي آي ايه تكلف مايكل داندريا بالتجسس على إيران

    بعد ملاحقته بن لادن حتى قتله .. سي آي ايه تكلف مايكل داندريا بالتجسس

    أخبار
  • واشنطن تعرض قوتها في بحر اليابان على خلفية التوتر مع بيونغ يانغ

    واشنطن تعرض قوتها في بحر اليابان على خلفية التوتر مع بيونغ يانغ

    أخبار
  • بوتين: لا شيء ملموسا في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

    بوتين: لا شيء ملموسا في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

    أخبار
  • بوتين يرفض الحكم على ترامب بسبب انسحابه من اتفاق المناخ

    بوتين يرفض الحكم على ترامب بسبب انسحابه من اتفاق المناخ

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • محمد الراوي.. الشيخ الحالم بالوحدة العربية -(بروفايل)

    محمد الراوي.. الشيخ الحالم بالوحدة العربية -(بروفايل)أخبار

  • في السحور.. سنة نبوية يغفل عنها البعض.. فما هي؟!

    في السحور.. سنة نبوية يغفل عنها البعض.. فما هي؟!فنون

  • تقرير إنجليزي: صلاح سيدخل التاريخ في حال انتقاله لليفربول

    تقرير إنجليزي: صلاح سيدخل التاريخ في حال انتقاله لليفربولرياضة

  • ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديو

    ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار

  • بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

    .. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السببهو وهي

  • سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي الزمالك.. وهذا هو الحل

    سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي .. وهذا هو الحلرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«+90» والمرة الأولى.. ملامح من تعادل الزمالك امام اتحاد العاصمة

«+90» والمرة الأولى.. ملامح من تعادل الزمالك امام اتحاد العاصمة

اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

اتحاد العاصمة: التعادل أمام الزمالك منطقي.. «كنا أحق بالفوز»

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

محلل beIN: أتعجب من عدم اعتراض لاعبي الزمالك على هدف اتحاد العاصمة

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا