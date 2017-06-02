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وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

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وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

التحرير

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استقبل يحيى راشد وزير السياحة، وفد مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في أستراليا ونيوزيلندا، برئاسة المطران روبرت إيلى رباط، مطران الملكيين الكاثوليك بسيدني، وعضوية عدد من مطارنة وأساقفة الكنائس القبطية والمارونية والأرمينية في أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بمقر وزارة السياحة بالعباسية.

جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة بالسياحة الدينية والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة، حيث رحب الوزير، بأعضاء الوفد، معربًا عن امتنانه بهذه الزيارة التي تهدف بالأساس إلى التضامن مع وشعبها في مواجهة الإرهاب.

وقال الوزير، إن البشر يحتاجون لبعضهم البعض، وأن يتعايشوا معًا في سلام بغض النظر عن دينهم أو خلفياتهم الثقافية، ودعا الوفد إلى زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن مصر احتضنت العائلة المقدسة التي أتت إلى مصر باحثة عن الأمان، كما أن في مصر المكان الوحيد الذي كلم الله فيه نبيه موسى. 

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وطلب الوزير من الوفد، أن يكونوا سفراء لمصر في بلادهم بل وفي العالم، وأن يقوموا بدعوة الشعب الأسترالي والنيوزيلاندي إلى زيارة مصر، البلد التي احتضنت كافة الأديان، وأن يؤكدوا لهم على أمان مصر الذي لمسوه بأنفسهم في زيارتهم.

وأوضح، أن مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدي للإرهاب ومحاولاته للنيل من وحدة شعبها، مشيرًا إلى أن الإرهاب الآن أصبح ظاهرة عالمية، ويجب علينا جميعًا أن نتحد ونتكاتف ونتضامن معا لمواجهته، وأن نعيد السلام والمحبة والتعاطف بين البشر.

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التحرير

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