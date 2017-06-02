«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية

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فى تحدٍ واضح لوزارة التربية والتعليم، أعلنت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نيتها في تسريب امتحان اللغة العربية لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال منشور بثته الصفحة، اليوم الجمعة، أكدت فيه بث امتحان اللغة العربية على تطبيق الواتساب للأرقام التي بادر أصحابها بحجز الامتحان، وجاء في المنشور: «الناس اللي حجزت امتحان العربي 3 ث، بكرة الساعة 12 بليل الامتحان هيكون معاكوا، الامتحان على الواتساب»، كما تم الترويج لصفحة أخرى تحمل اسم «الامتحان على الواتساب»، بثت هي الأخرى منشورًا اليوم الجمعة جاء فيه: «الحمد لله تم التعامل مع كل أرقام الواتس المشتركة من امبارح للنهاردة دون أي تأخير».

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن «شاومينج»، حيث قال الوزير: «إن شاومينج هي ظاهرة عابرة مثل ظواهر كثيرة في حياتنا، فالأساس لدينا غير مبنى على الغش، وأعتقد أنها في طريقها إلى الزوال، وقد اتخذنا كافة الاحتياطات ليس خوفًا من شاومينج، ولكن لضمان العدالة لأبنائنا الطلبة في التصحيح، وفي الدرجات، وفي القبول بالجامعات، وفي الفرص المتاحة، بحيث لا يأخذ أحدهم أكثر من حقه».

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وأضاف: «أعتقد أن فرص الغش هذا العام ستكون قليلة جدًا، فالقانون الجديد يكافح الغش بصورة واضحة، ويساهم في تقليل الغش الجماعي وتسهيل الغش وما شابه ذلك، وفي نفس الوقت أعتقد أن معظم الطلبة تعبوا وذاكروا بما يجعلهم يفضلون النجاح بمجهودهم دون النجاح بطرق غير ذلك».