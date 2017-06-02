«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم

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استبعد أوجستو إيناسيو المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسام باولو ومحمد ناصف لاعبا الفريق من قائمة الفريق في المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب أمام نظيره اتحاد العاصمه الجزائري.

وغادر لاعبي الزمالك باولو وناصف استاد برج العرب بسياراتهم الخاصه فورعلمهم باستبعادهم من قائمة الفريق.

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ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد الجزائر الجزائري، مساء اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بقيادة الحكم الدولي الموريتاني علي لمغفري.

