إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

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أعلن البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بالجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، التي تقام على استاد برج العرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - الونش - حسني فتحي - أحمد فتوح

خط الوسط: معروف يوسف - ريكو - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - محمد ابراهيم - أحمد رفعت

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خط الهجوم: باسم مرسي

وجاء على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمود جنش - محمد مجدي - إبراهيم صلاح - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - ستانلي - مايوكا