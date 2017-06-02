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إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

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إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

التحرير

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أعلن البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ، عن تشكيل فريقه أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بالجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، التي تقام على استاد برج العرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: علي جبر - الونش - حسني فتحي - أحمد فتوح

خط الوسط: معروف يوسف - ريكو - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - محمد ابراهيم - أحمد رفعت

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خط الهجوم: باسم مرسي

وجاء على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمود جنش - محمد مجدي - إبراهيم صلاح - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - ستانلي - مايوكا

 

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التحرير

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