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سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي»

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سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي» سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي»

التحرير

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علق عاطف حنفى مدير الكرة بنادي سموحة، على استغناء الداخلية الخاص بأشيمبونج للزمالك، قائلًا: "دة عك كروى وليس له محل فى اللوائح والقوانين  فالاستغناءات تصدر فى أثناء فترة القيد فقط حيث أن صلاحية الاستغناء تنتهى بعد شهر من تاريخ صدورها".

 وتابع: "كون الداخلية يصدر استغناء دون تاريخ فهذا أمر مثير للجدل". 

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وأضاف: "المهم مشكلتنا ليست مع أو الداخلية، مشكلتنا مع الاعب ووكيله نادر السيد الذى وقع على اتفاقات وعقود رسمية مع سموحة وحصل على مقدم تعاقد إضافة إلى قيمة الشرط الجزائى فى تعاقده مع الداخلية البالغ مليون ونصف المليون جنيه. 

وواصل: "إضافة إلى أننا لن نتنازل عن الشرط الجزائى الذى وقعه اللاعب مع سموحة فى حالة انتقاله لنادي أخر والذى يبلغ ٣ ملايين دولار". 

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التحرير

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