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بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

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بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه» بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صديق شخصي له، ولا يوجد فارق بين الناديين، معلقًا «إحنا وهما واحد».

وانتقد «مرتضى» خلال تصريحاته اليوم الجمعة، للموقع الرسمي للنادي الأبيض، تفاوض النادي السكندري، مع بينجامين أشيمبونج، مهاجم الداخلية، قائلًا «فرج عامر حاول يدخل من الشباك، لكن إحنا خبطنا على الباب».

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، أنه تواصل مع «عامر»، وتحدث معه بشأن صفقة اللاعب الغاني، مضيفًا «فرج عامر مسافر باريس، ومش هقول هو ليه مسافر هناك في رمضان».

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التحرير

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