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بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

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مصراوي Masrawy

.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

03:58 م الجمعة 02 يونيو 2017

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السب

كتبت- هاجر حاتم:

أثار شاب يدعى "أليدراندز روزا" 29 عامًا ضجة مواقع التواصل الاجتماعي أثنا تجوله في أحد شوارع البرازيل وهو يحمل جثة أخيه المتوفي على دراجة.

وتوفي "إري إيسترو" منذ سنة عن عمر يناهز 30 عامًا، ليقوم أخيه بإخراجه من القبر والتجول في الأماكن المفضلة لهما سويًا على دراجته، حتى قام بالإبلاغ عنه بعض الأشخاص، بسبب رائحة الجثة العفنة، بحسب ما وصفته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وحينما قامت شرطة البرازيل بالقبض عليه ظنوا أنه تحت تأثير المخدرات، ولكن "أليرانز" كان واعيًا، وأوضح أنه حلم بأخيه أنهم يتجولان معًا في الأماكن العامة التي يفضلونها سويًا، وشعر أن تلك رغبة أخيه فأراد أن يحققها له، بالإضافة إلى أنه يفتقده.

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